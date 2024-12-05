Фитнес-тренер назвал 3 лайфхака, как быстро сбросить лишние килограммы

Впереди россиян ждет череда новогодних праздников, корпоративы и многочисленные встречи с друзьями. Как быстро привести себя в нужную форму, рассказал РИАМО топ-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Владимир Белокопытов.

«Сконцентрируйтесь на кардионагрузке и базовых упражнениях. Да, вы ограничены во времени, но не следует сразу изнурять себя тяжелыми тренировками. Как минимум — это скажется на мотивации, как максимум — опасно для здоровья», — сказал Белокопытов.

Он подчеркнул, что физическую нагрузку следует повышать постепенно. Важную роль в тренировках играет регулярность, и она принесет свои плоды. Можно ежедневно ходить в спортзал и начать с ходьбы по 3 км, а затем постепенно повышать дистанцию. Любители бега могут встать на дорожку. Со временем и бег, и ходьба должны занимать не менее 1 часа. Также следует подключать велотренажер, скакалку, степпер и другие кардиотренировки.

По словам специалиста, еще для достижения быстрого результата необходимо следить на техникой при выполнении упражнений. Если делать упражнения неправильно, это сведет к минимуму все старания. Кроме того, человек рискует получить травму.

Соблюдение техники выполнения упражнений позволит эффективно проработать нужные группы мышц, а оптимальное количество повторений (не более 12 на каждую группу) поможет достичь желаемого результата.

Помимо этого, важно правильно подобрать время для тренировок. Утренние занятия спортом повышают скорость метаболизма. Для эффективного сброса веса следует тренироваться перед завтраком, так как в это время организм сжигает больше калорий.

«К слову, о питании. Похудение станет успешным, только если к регулярным занятиям спортом добавится сбалансированный рацион», — отметил фитнес-тренер.

Много белка и клетчатки, сложные углеводы, больше воды, отказ от вредной пищи — простые правила, которые помогут избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье. Плюсом к этому — адекватная физнагрузка и в предстоящие праздники человек будет в отличной форме, заключил Белокопытов.