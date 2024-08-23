Фитнес-тренер Филиппенко рассказал, как облегчить многочасовой перелет

Перелеты на дальние расстояния могут быть испытанием для организма. Есть три совета, которые помогут облегчить самочувствие, сообщил РИАМО фитнес-тренер, эксперт тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко.

Первым правилом он назвал регулярные разминки при длительном перелете.

«Важно не забывать о физической активности. Каждые 1-2 часа вставайте и выполняйте простые, но эффективные упражнения: потяните руки вверх и в стороны, сделайте 10-15 приседаний и 10 наклонов корпуса вперед из положения стоя. Эти небольшие физические нагрузки помогут значительно улучшить кровообращение и снизить риск образования тромбов, что особенно важно при длительном сидении», — сказал Филиппенко.

Он подчеркнул, что простая небольшая прогулка по салону самолета может существенно улучшить общее самочувствие и помочь человеку чувствовать себя более бодрым.

Еще, по мнению эксперта, важно употреблять достаточное количество воды, так как сухой воздух в салоне самолета может привести к обезвоживанию организма, что негативно сказывается на общем состоянии здоровья.

«Старайтесь регулярно пить воду на протяжении всего полета, избегая чрезмерного употребления кофеина и алкоголя. Так организму будет легче перенести длительный перелет и быстрее восстановиться после него. Не забывайте, что поддержание водного баланса — это важный аспект вашего комфорта во время путешествий», — добавил фитнес-тренер.

Как уточнил Филиппенко, третьим правилом является правильное питание. Перед полетом и во время него следует выбирать легкие и питательные продукты.

«Избегайте жирной и тяжелой пищи, которая может вызвать дискомфорт во время полета. Отличным выбором станут фрукты, орехи и йогурты, которые легко усваиваются и обеспечивают необходимую энергию. Также рекомендуется брать с собой здоровые закуски, чтобы избежать соблазна приема нездоровой пищи на борту», — заключил собеседник.