Фильтруйте источники информации: какие способы помогут справиться с тревожностью

Важно фильтровать источники информации для получения достоверных сведений — это может снизить тревожность, сообщила РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина

«Форумы, социальные сети, чаты, комментарии к видеоконтенту и прочие обсуждения в интернете редко являются источником достоверных сведений, чаще там публикуются и распространяются догадки, предположения, слухи и мнения дилетантов. Выберете 1-2 достойных вашего доверия СМИ, к которым прибегайте не чаще, чем 1-2 раза в день», — сказала Игонина.

Она добавила, что для снижения тревожности следует меньше обсуждать волнующие темы. Постоянный обмен услышанной ранее информацией способствует увеличению тревоги и нарастанию паники, а не успокоению и пониманию происходящего. Если чувствуете потребность выговориться и быть выслушанным — обратитесь за поддержкой к специалистам.

«Зачастую тревожность относится к представлениям о переменах в будущем. Мы придумываем тысячи сценариев предполагаемого и переживаем об этом, вместо того, чтобы жить в настоящем — гораздо рациональнее переключиться на актуальные дела. Лучше освоить простые методы саморегуляции — начните в сложные моменты следить за своим дыханием», — посоветовала специалист.

Игонина разъяснила, что дыхание должно быть глубоким, размеренным и физиологическим: вдох — живот «надувается», выдох — «сдувается». Обратите внимание на тело — отметьте участки наибольшего напряжения и начинайте постепенно мысленно расслаблять их.