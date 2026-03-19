Фиктивные медуслуги: как поликлиника обманывала ростовчанина с 2019 года

Житель Ростова-на-Дону столкнулся с интересной ситуацией, заметив на «Госуслугах» долг за медицинские услуги от местной поликлиники. При этом он никогда не посещал эту больницу, сообщает Don Mash .

Ростовчанин вошел на государственный портал и увидел выписку о платных медуслугах от местной поликлиники. Согласно документу, россиянин проходил диспансеризацию и обращался к терапевту.

Однако житель южного города никогда не посещал эту больницу. При этом в выписке сообщается, что мужчине нужно оплатить услуги, которые якобы ему оказывались с 2019 года.

Ситуация не устроила ростовчанина, поэтому он обратился в прокуратуру и Следственный комитет. По его мнению, таким образом крадутся бюджетные деньги. Журналисты обратились к главврачу поликлиники, но он перестал отвечать после первого же вопроса.

