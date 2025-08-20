Фельдшеру Сергиева Посада вручили сертификат на соципотеку

20 августа в Доме правительства Московской области состоялась торжественная церемония вручения свидетельств по программе «Социальная ипотека», в рамках которой сертификаты на приобретение жилья получил 31 медицинский специалист. В числе тех, кто воспользовался мерой поддержки — фельдшер из поликлиники №1 Сергиево-Посадской больницы. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Александра Васильева переехала в Сергиево-Посадский округ в 2018 году вместе с родителями. Семья ранее проживала в Ростовской области, где Александра Сергеевна окончила Елецкий медицинский колледж им. К.С. Константиновой. В профессию она пришла по велению сердца — с детства интересовалась тем, как работают медики, мечтала носить белый халат и оказывать помощь. И это желание воплотилось в жизнь.

В Сергиевом Посаде Александра Сергеевна снимает квартиру, в которой и сейчас проживает вместе с сыном. Самый сложный период пришелся на пандемию — фельдшер оказывала неотложную помощь пациентам на дому.

«О социальной ипотеке я узнала из СМИ — на эту тему много и часто пишут, к счастью. Плюс, ранее в программе участвовала коллега. Подошла в отдел кадров, где мне дали всю исчерпывающую информацию. Отдельно хочется поблагодарить нашу заведующую — Ирину Владимировну Колоскову. Она поддержала в ответственный момент, приободрила», — рассказала Александра.

А впереди — счастливые хлопоты. Александра Сергеевна говорит, что уже есть на примете жилье.

«Подрастает сын, поэтому места должно хватать всем. Из Сергиева Посада уезжать не планирую, очень здесь нравится и работать, и жить», — говорит она.

В Подмосковье для медицинских работников действует широкий спектр мер социальной поддержки, включая компенсацию аренды жилья, программы «Приведи друга», губернаторские доплаты и «Земля врачам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.