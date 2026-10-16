Фельдшер скорой помощи в Железнодорожном спасла пациента и вышла за него замуж

Фельдшер Владлена Александрова помогла спасти 35-летнего Илью Пономарева с инфарктом, а в октябре 2026 года стала его женой. Их знакомство началось с январского вызова бригады Железнодорожной подстанции скорой помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В середине января 2026 года бригада Железнодорожной подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи приехала к 35-летнему Илье Пономареву с жалобами на сердце. На вызов выехали врач Светлана Ткачева и фельдшер Владлена Александрова, которая за полгода до этого окончила Орехово-Зуевский филиал областного медицинского колледжа.

Электрокардиограмма показала развивающийся инфаркт миокарда. Владлена сделала обезболивание и во время перевозки в Реутов около 40 минут контролировала жизненные показатели пациента и успокаивала его. Состояние мужчины удалось стабилизировать, его передали врачам кардиологического отделения.

Через три недели Илья с помощью заведующей подстанцией Татьяны Голтва выяснил, какая бригада приезжала на вызов. Он нашел Владлену в соцсетях и написал ей. Она ответила, началось общение, а в октябре коллеги поздравили Владлену и Илью Пономаревых со свадьбой.

До прихода в медицину Владлена получила образование экономиста-международника и работала в нефтяной компании. Она знает три иностранных языка.

«Моя мама, Лия Владимировна, 35 лет работала на скорой помощи в выездной бригаде. Она и сейчас — на родной подстанции, уже диспетчером. Всегда восхищалась ее работой. Решила пойти по ее стопам и окончила Московский областной медицинский колледж», — рассказала Владлена Пономарева.

Ее супруг занимается бизнесом. Молодожены живут и работают в родном Железнодорожном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.