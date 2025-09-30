Фастфуд и газировка: названы самые опасные для сердца и сосудов продукты

По ее словам, наибольшую опасность представляют насыщенные жирные кислоты. Их избыточное потребление приводит к повышению уровня холестерина в крови, что снижает эластичность сосудов и значительно повышает вероятность развития атеросклероза, гипертонии, инсульта и инфаркта.

«Исходя из этого, стоит отказаться от продуктов, богатых насыщенными жирами: колбас, сосисок, жирного мяса, сливочного масла, сливок и различных полуфабрикатов. Опасность для сердца представляют также сладости, газировка, фастфуд, чипсы и снеки. Не менее вредны копчености, соленые сыры и маринады», — посоветовала специалист.

Также врач рекомендовала отказаться от продуктов, вызывающих резкие скачки сахара в крови, — белого хлеба, каш быстрого приготовления и других подобных продуктов.

В то же время специалист подчеркнула, что жиры бывают не только вредными. Так, ненасыщенные жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, оливковом масле, орехах и авокадо, наоборот, поддерживают работу сердца и помогают снизить риск сосудистых заболеваний.

«Отдельно хочу отметить, что алкоголь в больших дозах оказывает крайне разрушительное воздействие на сердце и сосуды. Не менее опасно и курение — сочетание этих факторов многократно повышает риск тяжелых заболеваний», — заключила Бинатова.

