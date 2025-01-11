ФАС проверит закупку больницы Нижневартовска на предмет ограничения конкуренции

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась Нижневартовской окружной клинической больницей на предмет препятствования конкуренции при закупках и проведет проверку по этому поводу, сообщает URA.RU .

Проверку проведут из-за жалобы петербургской компании «Золотой век», которая утверждает, что медицинское учреждение нарушает правила закупки и интересы производителей.

Антимонопольная служба изучит обращение 13 января в 11:30. Суть претензии связана с техническими требованиями к медицинскому оборудованию.

Больница из Нижневартовска объявила тендер на поставку эндоскопических клипс в количестве 155 штук. В документации указан специфический диапазон длины — от 235 до 240 сантиметров. Примечательно, что такие параметры может обеспечить только один производитель — компания «Бостон Сайентифик». Другие поставщики предлагают изделия стандартных размеров: 165, 195, 230 или 270 сантиметров.