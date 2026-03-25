Фармацевт объяснила, почему кофе ухудшает самочувствие

Фармацевт Роджина Шамс Натери заявила, что плохое самочувствие после кофе часто связано с неправильными утренними привычками и обезвоживанием, сообщает infox.ru .

Специалист отметила, что одна из главных ошибок — пить кофе сразу после пробуждения, не выпив воды. Это усиливает обезвоживание и может нарушать естественные физиологические процессы в организме.

По словам Натери, утром уровень кортизола достигает пика, а кофеин способен вмешиваться в его работу. Поэтому начинать день лучше со стакана воды, чтобы восстановить гидратацию, а кофе перенести на более позднее время.

«Рекомендуется начинать утро со стакана воды для восстановления гидратации, а кофе лучше выпить позже», — посоветовала эксперт.

Она добавила, что на самочувствие влияют и другие привычки: сладкий завтрак или проверка сообщений на телефоне сразу после пробуждения. Кроме того, значение имеет качество напитка. Натуральные сорта содержат больше антиоксидантов и реже вызывают негативные реакции, чем растворимые.

Натери подчеркнула, что реакция на кофе индивидуальна. При повышенной чувствительности к кофеину стоит выбирать напитки с его пониженным содержанием или безкофеиновые альтернативы.

