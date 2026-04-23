Фармаколог Костылева назвала продукты, несовместимые с лекарствами

Клинический фармаколог Мария Костылева рассказала, с какими напитками и продуктами нельзя сочетать лекарства и почему таблетки лучше запивать водой, сообщает RT .

Заведующая отделением клинической фармакологии Российской детской клинической больницы Минздрава России Мария Костылева напомнила, что эффективность терапии зависит от сочетания препаратов с пищей и напитками.

«Лучше всего запивать таблетки простой водой, а вот чай и кофе могут повлиять на эффективность некоторых препаратов. Это связано с тем, что в этих напитках содержатся танины — вещества, обладающие вяжущими свойствами. Танины могут связываться с некоторыми лекарствами, например с препаратами, содержащими железо, и снижать их эффективность. Если вы выпили утренний чай или кофе, лучше отложить приём таблеток хотя бы на один-два часа», — посоветовала она.

Эксперт отметила, что молочные продукты и добавки с кальцием снижают всасывание тетрациклинов и фторхинолонов.

«Важно помнить, что магний и железо в составе добавок также могут оказывать подобное влияние», — пояснила специалист.

По ее словам, витамин С способен усиливать нежелательные реакции при приеме противозачаточных средств.

«Это происходит из-за того, что витамин С конкурирует с гормоном эстрадиолом на уровне рецепторов в кишечнике, увеличивая его биодоступность и концентрацию», — рассказала собеседница RT.

При приеме препаратов, снижающих кислотность желудка, Костылева рекомендовала выдерживать интервал не менее двух часов с антибиотиками. Грейпфрутовый сок, добавила она, может повышать концентрацию статинов и риск побочных реакций.

Также при терапии препаратами, влияющими на свертываемость крови, следует ограничить продукты с витамином К.

«Это поможет избежать снижения эффективности препарата и возможных тромбозов. Также при приёме антидепрессантов следует избегать продуктов, таких как выдержанные сыры, копчёности и ферментированные продукты, так как они могут привести к повышению артериального давления и вызвать головную боль», — заключила Костылева.

