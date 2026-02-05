«Это уже не просто запах»: дерматолог объяснила, чем опасен отказ от мытья

Сознательный отказ от гигиены на месяцы и годы — это не безобидный эксперимент и не вопрос вкуса, а прямой риск для здоровья, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Сознательный отказ от гигиены — эксперимент странный и опасный с точки зрения медицины. И дело не только в эстетике и социальных нормах. Кожа — крупнейший орган тела, который выполняет барьерную, иммунную и терморегулирующую функции. Систематическое нарушение гигиены приводит к поломке этих механизмов. На поверхности кожи скапливается смесь из отшелушенных роговых чешуек, кожного сала — себума — и пота», — сказала Филева.

Она добавила, что эта органическая смесь становится идеальной питательной средой для размножения резидентной и, что более опасно, транзиторной микрофлоры — бактерий и грибков, демодекозных клещей.

«Отказ от привычки принимать душ и умываться может привести к развитию себорейного дерматита с шелушением, зудом и воспалением. Высока также вероятность развития бактериальных инфекций — от частых фолликулитов до фурункулов и карбункулов, которые могут потребовать хирургического вскрытия и лечения антибиотиками», — предупредила дерматолог.

По ее словам, кожный зуд приводит к расчесам, которые становятся входными воротами для инфекций. В складках кожи из-за трения, влаги и отсутствия проветривания развивается интертриго — болезненное воспаление, часто осложненное грибковой инфекцией.

«На волосистой части головы сало и чешуйки без необходимой гигиены склеиваются, волосы становятся жирными, тонкими, может усиливаться выпадение. В ушных раковинах и слуховых проходах накапливается сера, что может привести к формированию серной пробки, снижению слуха и наружному отиту», — заключила врач.

