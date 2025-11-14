Это смертельный яд: как энергетики довели молодого парня до инвалидного кресла

Очень печальная и красноречивая история произошла с 22-летним россиянином. Парень жил обычной жизнью и любил компьютерные игры. Причем любил посоревноваться с ребятами из других стран, однако из-за разницы в часовых поясах парень засиживался ночами. Сохранять бодрость ему помогали энергетические напитки.

Вскоре парень начал пить их в большом количестве каждый день. Спустя некоторое время у него начались проблемы со здоровьем. Первый раз парень попал в больницу с панкреатитом. Еще через некоторое время у него диагностировали псевдокисту поджелудочной и полинейропатию нижних конечностей. Так в 22 года молодой парень оказался в инвалидном кресле.

Соломатина отмечает, что энергетические напитки с кофеином и таурином возбуждают симпатическую и вегетативную нервную систему. Словно человеку угрожает опасность — нужно или драться, или убегать. Так у человека выделились гормоны стресса, потому что повышается сахар. Соответственно появляются силы и энергия, мозг начинает работать лучше.

«Это же все бьет по поджелудочной железе, прежде всего она должна работать — переваривать, выделять ферменты, чтобы переварить и жир, сахар, утилизировать и выделить инсулин. А в этот момент микробиом, который должен тоже выделять определенные метаболиты, которые регулируют уровень сахара и жира, а он тоже не может работать. И все вот это ложится на поджелудочную железу, она просто изнашивается, она не может работать в таком режиме», — объясняет Соломатина.

Она добавила, что также от этих процессов изменяется работа блуждающего нерва. Он может вызывать спазмирование органов и систем организма, что дальше может развиться полиневропатия.

