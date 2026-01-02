Пожить толком не успели: почему инсульт случается у молодых людей

Инсульт — это болезнь не только пожилых людей, такой недуг может наступить даже у молодых, но причины заболевания отличаются, сообщила РИАМО врач-невролог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Громова.

«Причины инсульта у людей молодого возраста — до 45-50 лет — в большинстве случаев отличаются от таковых у людей старших возрастных групп и часто остаются невыясненными. Если у старшего поколения на первом месте атеросклероз и гипертоническая болезнь, то у молодых доминируют другие факторы. К наиболее частым причинам инсульта молодого возраста можно отнести диссекцию — это расслоение стенки одной из магистральных артерий головы или реже — мозговой артерии. Она расслаивается, образуя гематому, которая сужает или перекрывает просвет артерии. Может возникнуть спонтанно или после травмы», — сказала Громова.

Другой причиной инсульта у молодых может быть антифосфолипидный синдром. Он характеризуется повышением концентрации антител к фосфолипидам, запускающим гиперкоагуляционный каскад, приводящий к тромбозу артерий и вен и развитию преходящих нарушений мозгового кровообращения.

Громова добавила, что само сердце человека может быть причиной образования тромбов. Такое возможно при врожденных или приобретенных пороков этого органа.

«Если инсульт случается у молодого человека, важно пройти углубленное обследование для выявления точной причины. Это определяет тактику лечения и профилактику повторных инсультов», — предостерегает Громова.

