«Это неизбежно»: глава ВОЗ опасается возникновения новой пандемии

«Одно из опасений, из-за которого я просыпаюсь по ночам, заключается в том, что может появиться (новый-ред.) респираторный патоген», — сказал Гебрейесус на пресс-конференции в рамках заседания Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что это может привести к таким же последствиям, который вызвала коронавирусная инфекция. При этом глава ВОЗ считает, что новая пандемия неизбежна, это всего лишь вопрос времени.

Эпидемия Эболы, продолжающаяся в Демократической Республике Конго, напоминает, что вспышка заболевания может возникнуть где угодно и когда угодно. Она угрожает не только местным сообществам, но и соседним странам, а также всему миру, заключил Гебрейесус.

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