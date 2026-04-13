Это не жир: нутрициолог объяснил, как быстро похудеть после Пасхи

Резкий набор веса после пасхального застолья — это чаще всего не жир, а сильный отек. Углеводный удар от сладких куличей и жирная творожная пасха задерживают в тканях литры воды и блокируют нормальное пищеварение. Об этом РИАМО сообщил нутрициолог Артем Миронов.

«Главная ошибка, которую можно совершить — сесть на жесткий детокс или начать голодать. Организм в состоянии стресса от переедания воспримет резкий голод как угрозу и начнет панически запасать каждую полученную калорию», — сказал эксперт.

Чтобы быстро вернуться в форму, нужно плавно запустить метаболизм. Первым делом безжалостно уберите из поля зрения остатки праздничной выпечки. Восстановите водный баланс: пейте чистую воду, чтобы вымыть лишний натрий и снять отечность. Основу рациона должны составить клетчатка и легкий белок.

«Овощные салаты сработают как щетка для перегруженного кишечника, а птица или белая рыба дадут сытость без тяжести. Замените изнурительные тренировки в зале на долгие прогулки. Шаги мягко разгонят лимфу и помогут сжечь излишки гликогена. Вернитесь к своему привычному режиму без чувства вины за съеденное, и мнимые килограммы уйдут сами за несколько дней», — добавил Миронов.

