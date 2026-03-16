Это не спасительное средство: домашний массажер может оставить вас калекой

Иллюзия безопасности домашних гаджетов — от перкуссионных пистолетов до роликовых накидок — часто приводит пациентов прямиком к неврологам, но уже с тяжелыми обострениями. Главная проблема — попытка «разбить» боль механическим воздействием без понимания ее истинной природы. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

«Если дискомфорт в спине вызван воспалением мышцы, грыжей межпозвонкового диска или нестабильностью позвонков, мощная вибрация лишь усилит отек, спровоцирует защитный спазм и может привести к критической компрессии нервного корешка», — сказал Лавров.

Особенно опасно бездумное применение аппаратов в проекции крупных сосудов и лимфоузлов: на передней и боковой поверхности шеи, под коленями и во внутренней части бедра.

«Ударная волна перкуссора здесь способна повредить стенку артерии или, что гораздо страшнее, сорвать тромб при скрытом варикозе, превращая „оздоровительную“ процедуру в риск тромбоэмболии. Электромиостимуляторы также имеют строгие противопоказания: они категорически запрещены людям с нарушениями сердечного ритма, онкологией и любыми острыми воспалительными процессами. Запомните: массажер — это средство для снятия усталости со здоровых мышц после нагрузки, а не метод лечения боли, причину которой вы не знаете», — объяснил врач.

