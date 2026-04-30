Гендиректора «Эксмо» и сотрудников отпустили из СК без повесток

Из Следкома без повесток отпустили генерального директора «Эксмо» Евгения Капьева и сотрудников компании, сообщает РИА Новости .

21 апреля у менеджмента «Эксмо» прошли обыски. Им предшествовал отзыв из магазинов и требования об утилизации 50 книг. Произведения попадали под закон о запрете ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних. Также правоохранители доставили четырех сотрудников издательства «Эксмо» в следственный комитет для допроса.

Как отметили в издательстве, в настоящее время все отпущенные сотрудники вернулись к работе в штатном режиме.

В компании сейчас внимательно следят за развитием ситуации, они готовы оказывать содействие в рамках действующего законодательства.

* Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.