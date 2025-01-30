Это не приговор: врач рассказала, что делать при постановке бесплодия

Акушер-гинеколог Мария Жарова заявила, что диагноз «бесплодие» для женщины — не приговор, современная медицина может со многим справиться, и в первую очередь следует выяснить его причины.

«Обратитесь к гинекологу-репродуктологу, который проведет полное обследование для определения причин бесплодия. Для женщины это включает анализы крови, обследование на гормональный фон, определение овариального резерва, УЗИ, гистеросальпингографию (проходимость маточных труб)», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

На основе обследований врач предложит лечение: терапию или стимуляцию овуляции, операцию или даже ЭКО, подчеркнула она.

Еще один важный момент — это образ жизни: желающая стать матерью женщина должна правильно питаться и регулярно заниматься спортом, отказаться от вредных привычек и вовремя ложиться спать, заключила доктор.

Сегодня диагноз «бесплодие» ставят женщинам до 35 лет, если при регулярной половой жизни в течение одного года не происходит зачатие или женщинам старше 35, у которых этот срок сокращается до полугода.