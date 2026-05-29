Это не грязь: что такое дерматоз Дункана и почему он появляется

Темные, шелушащиеся пятна в складках кожи выглядят как грязь, но это дерматоз Дункана — потемнение и утолщение кожи, вызванное инсулинорезистентностью. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Олег Наумов.

«Избыточный инсулин стимулирует усиленное деление клеток эпидермиса, что приводит к изменению цвета и текстуры кожи. Чаще всего это сигнал о преддиабете, ожирении или гормональных сбоях. В редких случаях пятна могут указывать на злокачественные опухоли», — сказал врач.

Мытье и обычный уход не помогают, пятна возвращаются снова и снова. Лечение должно быть направлено не на кожу, а на устранение первопричины: нормализацию уровня сахара, снижение веса и коррекцию гормонального фона.

Без своевременной диагностики и терапии риск развития серьезных заболеваний значительно возрастает.

