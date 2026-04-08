Этапы развития ОРВИ: когда стоит обратиться к врачу

Врач Сережина: при высокой температуре на 5 день болезни обратитесь к доктору

Острые респираторные вирусные инфекции обычно развиваются по схожему сценарию: сначала появляются общие симптомы недомогания, затем наступает период наибольшей выраженности болезни, а к 4–5 дню состояние постепенно начинает улучшаться. Однако под одинаковыми проявлениями могут скрываться разные инфекции, а изменения температуры и самочувствия иногда могут указывать на развитие осложнений. Об этом РИАМО сообщила врач-микробиолог медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Респираторные инфекции вызываются большой группой вирусов и передаются воздушно-капельным путем. В первые дни разные заболевания могут выглядеть практически одинаково: первые симптомы могут появиться уже через несколько часов после заражения, реже — в течение 1-2 дней.

Первые симптомы и ранняя диагностика

В самом начале болезнь обычно проявляется общим недомоганием. Появляется слабость, ощущение разбитости, может болеть голова, закладывать нос, возникает першение или боль в горле. Эти признаки характерны для многих респираторных вирусов, поэтому по ним невозможно определить, какой именно возбудитель стал причиной заболевания.

При появлении первых симптомов важно как можно раньше провести лабораторную диагностику — выполнить ПЦР-тест с определением 25 актуальных в популяции респираторных вирусов и возбудителей атипичных пневмоний. Такое исследование позволяет выявить конкретного инфекционного агента. Это может быть грипп, парагрипп, коронавирус, метапневмовирус и бактерии, вызывающие заболевания дыхательных путей.

«Ранняя диагностика важна еще и потому, что под сходными симптомами могут скрываться инфекции разной этиологии. Помимо вирусов, воспаление дыхательных путей иногда вызывают бактерии или так называемые атипичные микроорганизмы. В таких случаях подход к лечению может отличаться, поэтому понимание причины заболевания помогает врачу выбрать наиболее правильную тактику терапии. Кроме того, диагностика важна и с эпидемиологической точки зрения — для ограничения распространения инфекции», — отметила врач.

Второй и третий день болезни

Наиболее выраженные симптомы респираторных инфекций обычно появляются на второй или третий день болезни. В этот период усиливаются проявления интоксикации: повышается температура, появляется ломота в теле, выраженная слабость, может усиливаться головная боль.

В течение первых дней заболевания температура нередко остается повышенной. Если она не превышает 38 °C и постепенно начинает снижаться к 4-5 дню, такой вариант течения считается типичным для вирусной инфекции.

Четвертый и пятый день болезни

«Обычно к 4-5 дню организм начинает постепенно справляться с инфекцией: выраженность интоксикации уменьшается, самочувствие становится лучше, а температура может снижаться. При этом некоторые симптомы, — насморк, кашель или боль в горле, — иногда сохраняются еще несколько дней, особенно если воспалительный процесс затронул слизистую дыхательных путей», — сказала Сережина.

Если к пятому дню состояние не улучшается, и температура остается высокой или продолжает нарастать, это может указывать на присоединение бактериальных осложнений. В такой ситуации требуется провести бактериологическое исследование и консультация врача для назначения антибактериальной терапии.

«Иногда при респираторной инфекции температура может вести себя иначе — не повышаться, а, наоборот, резко снижаться на фоне ухудшения самочувствия. Такая динамика считается неблагоприятным признаком и может указывать на развитие осложнений, например пневмонии. В подобных случаях состояние человека может ухудшаться довольно быстро, поэтому требуется срочная медицинская помощь», — добавила эксперт.

Обратиться к врачу необходимо и при других тревожных симптомах: если температура поднимается выше 39–39,5.

