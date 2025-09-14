«Естественные роды невозможны»: Анна Заворотнюк рассказала о своей беременности

«Когда я была беременна Марселем, мне довольно рано поставили диагноз — предлежание плаценты. Уже на 5-6 месяце я понимала, что естественные роды в моем случае невозможны и меня ждет кесарево сечение», — поделилась Анна в личном блоге.

Дочь звезды «Прекрасной няни» подчеркнула, что ей так и не удалось справиться с волнением перед хирургическим вмешательством, так как девушка даже боится сдавать кровь и может упасть в обморок при виде шприца. При этом страшнее оказался период восстановления из-за невероятной боли в первые дни.

Несмотря на пережитые ужасы и боль, Заворотнюк ни о чем не жалеет. После рождения сына Анна трогательно поделилась своими чувствами по поводу этого радостного события. По ее словам, появление ребенка кардинально изменило жизнь блогера и взгляды на будущее.