Если сердце проваливается: врач рассказала, когда следует обратиться за помощью

Врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» в Туле Татьяна Мельникова заявила, что если сердцебиение сильно увеличивает частоту в состоянии покоя, лучше всего будет обратиться к специалисту, сообщает Газета.ru .

Кроме того, по ее словам, тревогу должны вызывать следующие симптомы: пульс — более 100 ударов в минуту, обмороки и резкая боль в груди, сильная одышка и головокружение, ощущение неправильного ритма сердца.

«Если вы испытываете эти симптомы, обязательно обратитесь к врачу. Врач проведет осмотр, для диагностики учащенного сердцебиения может назначить обследования: электрокардиографию (ЭКГ), холтеровское мониторирование, электрофизиологическое исследование», — сказала кардиолог.

Такие признаки могут указывать на ряд опасных заболеваний, в том числе аритмию или тахикардию. На основании результатов исследования врач назначит необходимое исследование.