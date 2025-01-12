Еще семь центров московского долголетия заработали в столице РФ

На территории российской столицы заработали еще семь пространств московского долголетия, об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Теперь в общей сложности в Москве работает 141 такое пространство. Сотрудники центров активно расширяют программу, чтобы посетители могли интересно и познавательно проводить время.

Так, в московском долголетии уже стартовали школы и клубы с экспертами по четырем направлениям. Посетители будут уделять внимание здоровью, культуре, образованию и креативным индустриям. На территории пространств также организована работа игровых клубов и регулярно проводятся тематические мероприятия.

Москвичи смогут изучить в центрах долголетия нутрициологию и азы блогинга, которые позволят начать вести свой блог. На организованные в пространстве кинопросмотры будут приходить критики и режиссеры.