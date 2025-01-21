Еще два рентгеноаппарата начали работу в больницах Подмосковья

В филиале № 2 Балашихинской больницы и отделении противотуберкулезного диспансера Ногинской больницы начали работу новые рентгеноаппараты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

«Залог успешного лечения заключается, прежде всего, в точной и качественной диагностике. Так, в этом месяце начали работу новые цифровые маммографы в Дмитровской и Орехово-Зуевской больницах. В Балашихинской и Ногинской больницах установлены новые рентгеноаппараты, взамен уже не отвечавшим современным требованиям. Всего на закупку новых рентгеноаппаратов было направлено почти 60 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Направление на исследование выдает лечащий врач. Записаться на прием можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по номеру телефона: 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.