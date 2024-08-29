Еще 2 округа Подмосковья присоединились к проекту по уходу за пожилыми и инвалидами

В Подмосковье реализуется социальный проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами. В ходе форума Мособлдумы «Активное долголетие в Подмосковье» обсуждался вопрос мер поддержки в регионе для граждан старшего возраста. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Как пояснил председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев, в рамках проекта родственники граждан с ограниченным возможностями здоровья получают возможность устраиваться в социальные центры и получать зарплату, ухаживать за своими близкими.

«С момента реализации проекта удалось оказать помощь уже свыше 1200 пожилым и инвалидам, хотя он работал в пилотном режиме только в 6 городских округах», — отметил Андрей Голубев.

Изначально проект был реализован в городских округах Орехово-Зуевский, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Долгопрудный и Лобня. Теперь он расширяется на Ступино и Каширу.

Долговременный уход можно оформить, подав заявление на региональном портале госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/12928.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.