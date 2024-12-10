«Эрекции не будет»: почему энергетики серьезно снижают потенцию у россиян

Энергетики давно стали популярным способом быстро «встряхнуться» и зарядиться энергией. Но мало кто задумывается о том, что такие напитки могут серьезно подорвать здоровье, включая мужскую силу. Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина рассказала РИАМО, как именно энергетики влияют на здоровье в целом и на потенцию в частности.

Энергетики появились еще в 60-х годах в Японии, когда искали замену запрещенным стимуляторам вроде амфетамина, чтобы дать человеку краткосрочный всплеск бодрости и работоспособности. И это сработало: японцы, известные своей работоспособностью, оценили эффект, ведь он позволял трудиться еще больше.

Сейчас в составе таких напитков все тот же кофеин, таурин, женьшень, гуарана и разные добавки вроде мелатонина и витаминов группы B. Звучит внушительно, но реальная энергия берется не от «волшебных ингредиентов», а из внутренних резервов. Организм работает на максимуме, выжимая из себя все, но потом приходится расплачиваться упадком сил, пояснила Сережина.

«После всплеска активности следуют головные боли, бессонница, перепады настроения и скачки давления. Энергетики заставляют сердце работать на пределе, перегружая сосуды. В итоге страдает кровоток, а значит — снижается возможность поддерживать эрекцию. Кроме того, возрастают риски сердечных болезней типа ишемии или сердечной недостаточности резко возрастают», — отметила врач.

По ее словам, сахар и газировка тоже вносят свой вклад. Они повышают уровень сахара в крови, ослабляют иммунитет, увеличивают кислотность желудка и могут стать причиной гастрита, язвы или других проблем с пищеварением. А еще стоит помнить, что кофеин вызывает привыкание.

«Сначала хочется одной баночки, потом двух, а затем организм просто перестает справляться. Это оборачивается раздражительностью, тревожностью, депрессией и даже проблемами в интимной сфере», — пояснила Сережина.

Врач подчеркнула, что самое опасное — сочетать энергетики с алкоголем. Вместе они создают опасную смесь: алкоголь усиливает воздействие энергетика, человек теряет контроль над собой, становится агрессивным или склонным к необдуманным поступкам. Это может привести к авариям, конфликтам или необдуманному сексуальному поведению.

«Вместо банки с энергетиком лучше сделать выбор в пользу здоровых альтернатив: хорошего сна, короткой разминки или хотя бы небольшой смены деятельности. Даже 30-минутный отдых может сделать больше для вашей бодрости и здоровья, чем любой стимулятор», — резюмировала специалист.