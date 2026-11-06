Виталий Мосин выступил экспертом форума «Малая Родина – Сила России»

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин оценил муниципальные инициативы на IV Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России» в Тимирязевской академии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Виталий Мосин принял участие в марафоне муниципальных практик «7 минут о муниципалитетах». Представители муниципальных команд поделились успешным опытом развития территорий, а министр выступил экспертом и обсудил представленные инициативы.

В рамках форума также состоялся диалог представителей муниципалитетов с министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут. Участники обсудили действующие меры государственной поддержки агропромышленного комплекса, развитие сельских территорий и привлечение инвестиций.

«Развитие сельских территорий – это прежде всего создание комфортных условий для жизни. Важно, чтобы в деревнях и поселках была современная инфраструктура, благоустроенные общественные пространства и возможности для трудоустройства. В Подмосковье мы решаем эти задачи комплексно, в том числе в рамках реализации госпрограммы», — отметил Виталий Мосин.

В Минсельхозе Подмосковья добавили, что государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» действует в регионе с 2019 года. За это время на ее мероприятия направили более 1,5 млрд рублей. Программа охватила 1,4 млн жителей почти в 4 тыс. населенных пунктов.

Всего реализован 151 проект: построено и приобретено жилье, созданы и модернизированы объекты инженерной и социальной инфраструктуры, благоустроены общественные пространства, спортивные и детские площадки.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.