Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова показала семейную поездку в Лувр

Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова поделилась в блоге ироничными кадрами из Лувра. На одном из снимков актриса и ее супруг изображают скучающих посетителей, сообщает «Царьград» .

Мельникова отправилась в Париж с мужем, актером Романом Набатовым, и дочерью Елизаветой. Во время посещения музея супруги позировали, зевая. На другом снимке маленькая Лиза прижалась к маме и посмотрела в объектив.

«Смешнувр», — подписала подборку фотографий Мельникова.

Подписчики оценили самоиронию актрисы. В комментариях пользователи похвалили семью и признались, что тоже зевнули, глядя на снимки.

Мельникова открыто рассказала о романе с Набатовым в 2024 году. 19 июня того же года она сообщила о рождении Елизаветы. Девочка стала третьим ребенком актрисы: от первого брака с актером Артуром Смольяниновым* у нее есть двое сыновей.

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* Признан иноагентом в России, включен в список террористов и экстремистов.