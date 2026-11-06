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Видео: пассажирский поезд загорелся прямо во время движения в Индии

Происшествия
0:13

В Индии пожар охватил пассажирский поезд прямо во время движения, сообщает газета «Известия».

Людям пришлось эвакуироваться на ходу, пишет телеканал Times Now.

Вагоны охватили огонь и густой дым.

О погибших не сообщается.

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