Мосавтодор восстановил светофоры в 13 округах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора устранили неисправности светофоров в 13 округах, выявленные при обследовании региональных дорог. Работы провели в городах и малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора восстановили работу светофоров в 13 округах Подмосковья. Неисправности выявили при обследовании региональной дорожной сети.

Работы провели в Лобне на улице Ленина, в Долгопрудном на проспекте Ракетостроителей, в Серпухове на улице Володарского, в Солнечногорске на улице Стеклозаводской. Также светофоры отремонтировали в Коломне на проспекте Кирова, во Фрязине на проспекте Мира, в Лосино-Петровском на улице Первомайской и в Сергиевом Посаде на Западном объезде.

В Пушкинском округе ремонт выполнили в Ивантеевке на улице Заречной. В Красногорске работы прошли на улице Ленина и в поселках городского типа Отрадное и Нахабино, в Мытищах — в деревне Сухарево на улице Школьной, в Щелкове — в поселке городского типа Монино на Новинском шоссе.

В поселке совхоза Останкино Дмитровского округа на улице Дорожной восстановили вызывную кнопку пешеходного светофора. Из-за ее неисправности зеленый сигнал для пешеходов не включался.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.