В Подмосковье впервые восстановили клапан сердца ребенку через небольшой разрез

Кардиохирурги Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля впервые в Московской области восстановили митральный клапан девочке-подростку через небольшой разрез. Операция прошла без осложнений, пациентка готовится к выписке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Девочка поступила в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля с врожденной недостаточностью митрального клапана. При этом пороке створки смыкаются неплотно и кровь возвращается в предсердие. Диагноз поставили еще в дошкольном возрасте. Со временем заболевание прогрессировало и начало ухудшать качество жизни, поэтому пациентку госпитализировали для операции.

Кардиохирурги центра провели вмешательство совместно с врачами Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского. Они использовали миниинвазивный доступ — переднюю торакотомию: небольшой разрез под молочной железой.

«Мы реконструировали створки клапана, устранили избыточность тканей и установили опорное кольцо для правильного смыкания. Операция прошла успешно, без осложнений. Результаты показали, что клапан был герметичен и недостаточность устранена. Разрез после такой операции почти незаметен по сравнению с классической радикальной операцией», — сказал главный детский кардиохирург Подмосковья Андрей Свободов.

Сейчас пациентка находится в удовлетворительном состоянии и готовится к выписке. После полного восстановления она сможет вернуться к полноценной активности.

Ранее подобные операции детям в Московской области не проводили. По словам врачей, миниинвазивный доступ безопасен и позволяет оперировать также аортальный клапан и восходящую аорту. Центр Рошаля планирует развивать это направление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.