В Звенигороде открыли хирургический дневной стационар при онкохирургии

Хирургический дневной стационар начал работу в сентябре на базе отделения онкохирургии Одинцовской областной больницы в Звенигороде. Пациенты могут пройти диагностику и лечебные процедуры в одном учреждении, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В дневном стационаре выполняют тонкоигольную аспирационную и трепан-биопсию молочной железы, в том числе в день обращения. Направления выдают врачи центра амбулаторной онкологической помощи или участковые терапевты по результатам маммографии и УЗИ. При подозрении на злокачественное новообразование пациенты могут оперативно получить консультацию профильных специалистов.

По направлению эндокринолога здесь также проводят тонкоигольную аспирационную биопсию узлов щитовидной железы. Материал отправляют на цитологическое исследование, чтобы определить характер изменений, оценить вероятность злокачественного процесса и выбрать дальнейшую тактику.

Специалисты отделения эндоскопии выполняют гастроскопию, колоноскопию и бронхоскопию для выявления изменений пищевода, желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки, трахеи и бронхов. При показаниях берут материал для гистологического исследования, позволяющего подтвердить или исключить злокачественный процесс. Также врачи эндоскопически удаляют полипы толстой кишки.

«За два месяца работы мы уже видим результат: сроки диагностики сократились, а пациенты с подтвержденными диагнозами быстрее переходят на следующий этап — к плановому лечению», — сообщил заместитель главного врача по медицинской части Александр Коротаев.

Он связал работу стационара с задачами национального проекта «Здравоохранение» по борьбе с онкологическими заболеваниями. Обследования в одном учреждении сокращают потребность в обращении в другие медорганизации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.