Самокат рухнул «с неба» прямо рядом с детской коляской в Карелии

Опасный инцидент произошел в Петрозаводске Республики Карелия. Там сброшенный с высоты двухколесный самокат приземлился на тротуар в метре от оставленной детской коляски, сообщает Telegram-канал « Daily Карелия ».

Происшествие случилось вечером 29 октября возле входа в многоквартирный дом на Оборонной улице в районе Древлянка. Момент падения зафиксировала камера, установленная на умном домофоне входной группы.

На обнародованной записи видно, что у крыльца подъезда стояла прогулочная коляска. Буквально в нескольких десятках метров на освещенной детской площадке находились подростки и стоял припаркованный велосипед.

В 18:54 металлический самокат на огромной скорости рухнул с высоты на асфальт буквально в метре от коляски. Он издал оглушительный грохот от удара о покрытие.

«Необычные осадки выпали недавно», — прокомментировали инцидент в компании, установившей видеодомофон.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств в момент падения в коляске не было ребенка, а по придомовой дорожке никто из прохожих не проходил. Это позволило избежать жертв.

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