В Химках проведут форум по карьере и личному развитию

Форум по карьере и личному развитию пройдет 11 ноября в 12:00 в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Участие бесплатное, по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 11 ноября, в 12:00 в выставочном комплексе «Артишок» пройдет мастерская по личному и профессиональному развитию. Площадка находится в парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого.

Эксперты представят техники формирования имиджа и работы со стилем. Опытный HR-специалист разберет правила составления резюме. Участникам также расскажут, как выстраивать баланс между семейными и профессиональными ролями и преодолевать внутренние барьеры, сдерживающие карьерный рост.

В программу войдут обзор региональных мер поддержки в сфере трудоустройства и профессионального развития, а также консультации по коммуникациям, построению карьеры и основам предпринимательства.

Мероприятие проводят в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация: https://forms.yandex.ru/u/6915c1d51f1eb50e86a59704/.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.