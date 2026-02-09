Эпилепсия не всегда является врожденным заболеванием и действительно может впервые проявиться у взрослого человека, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

9 февраля отмечается Международный день борьбы с эпилепсией. Дата приходится на второй понедельник февраля и отмечается с 2015 года.

«Чаще всего судорожные расстройства встречаются среди детей. Но существует также „приобретенная“, или симптоматическая эпилепсия. И она может впервые проявиться во взрослом возрасте. Чаще всего это следствие перенесенного повреждения мозга. Таким „спусковым крючком“ может стать черепно-мозговая травма, даже если она была получена много лет назад», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что, кроме того, спровоцировать эпиактивность может инсульт, нейроинфекция — например, менингит и энцефалит, опухоли мозга, тяжелая алкогольная интоксикация или прогрессирующее нейродегенеративное заболевание.

«Эпилепсия — это неврологическое заболевание, которое проявляется характерными повторяющимися спонтанными приступами необычной активности головного мозга. Они возникают из-за чрезмерных электрических разрядов в головном мозге. Эти разряды можно сравнить с „электрической бурей“, которая временно нарушает нормальную передачу сигналов между нейронами», — пояснила невролог.

Демьяновская уточнила, что приступ начинается внезапно — про такое обычно говорят «ни с того, ни с сего». На самом деле это клиническое проявление давно сформировавшейся в мозге эпилептической сети.

