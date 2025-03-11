Эпидемия близорукости: врач дал советы, как сохранить здоровье глаз

Врач-офтальмолог Игорь Азнаурян заявил, что к 2030 году, по прогнозам ВОЗ, мир ждет эпидемия миопии: более 50% подростков будут страдать от близорукости. Во многом это связано с увлечением гаджетами и высокими нагрузками в школе.

«Дело в том, что эволюционно глаз человека приспособлен для того, чтобы, в первую очередь, хорошо видеть вдали. На протяжении тысячелетий это было необходимо для охоты и выживания. Однако в последнее время наши дети практически круглые сутки смотрят на экраны гаджетов, которые подносят максимально близко к глазам. Если 20 лет назад диагноз „миопия“ в России был поставлен 24% детей, то сейчас число таких случаев выросло до 36%», — сказал доктор в эфире радио Sputnik.

По его словам, на детское зрение серьезно влияют освещенность рабочего места и осанка. Письменный стол желательно располагать у окна и добавлять рядом лампу с теплым светом. Обязательное условие для снижения нагрузки на глаза — ровная спина.

Чтобы сохранить зрение, врач порекомендовал больше времени проводить на свежем воздухе и делать специальную гимнастику. Мышцы глаз, как и все остальные, можно тренировать и укреплять.