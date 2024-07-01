Эндокринолог Тананакина посоветовала в жару пить 200 мл воды каждый час

В жаркую погоду регулярное пополнение запасов воды очень важно, поэтому рекомендуется употреблять около 0,2 л воды каждый час, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

«В жаркие месяцы мы сталкиваемся с чувством жажды и увеличенной потливостью из-за процессов терморегуляции. Пить нужно, отдавая предпочтение правильным напиткам, таким как вода или несладкие травяные чаи», — сказала Тананакина.

Она отметила, что лето предоставляет отличную возможность избавиться от лишних килограммов благодаря изменениям как в образе жизни, так и в рационе питания.

«В это время увеличивается длительность дня, повышается температура воздуха, что ускоряет химические процессы в организме и снижает потребность в пище по сравнению с холодным временем года. Важно поддерживать менее калорийное питание летом для достижения хороших результатов», — рассказала эндокринолог.

Тананакина уточнила, что кисломолочные продукты, такие как йогурт, кефир и творог, являются важным компонентом летнего рациона. Их можно дополнить свежими ягодами и фруктами, что улучшает пищеварение, обеспечивает организм влагой и витаминами.

В Московском регионе установилась жаркая погода. Температура воздуха днем превышает +30 градусов.