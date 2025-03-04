Эндокринолог Тананакина: фастфуд вызывает сильную зависимость

Фастфуд может вызывать привыкание и приводить к регулярному перееданию, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

«Сочетание сахара, жира и соли активирует центр удовольствия в мозге, вызывая эффект, схожий с зависимостью. Эти продукты быстро усваиваются, дают кратковременный всплеск энергии и повышают уровень дофамина, что заставляет человека снова и снова возвращаться к такой пище», — пояснила Тананакина.

Она отметила, что легкость употребления фастфуда делает его еще более привлекательным. Быстрое насыщение без необходимости готовить еду и ждать приема пищи формирует привычку к высококалорийным перекусам.

«Частое употребление фастфуда может приводить к потере контроля над рационом. Люди, регулярно потребляющие такую пищу, могут испытывать сложности с отказом от нее, поскольку мозг ассоциирует фастфуд с удовольствием», — добавила эндокринолог.

По ее словам, маркетинговые стратегии также играют большую роль в формировании зависимости. Агрессивная реклама, доступность фастфуда и продуманный вкус блюд делают их еще более привлекательными для потребителей.

«Чтобы избежать зависимости от фастфуда, важно выработать привычку к сбалансированному питанию и следить за составом потребляемых продуктов», — заключила специалист.

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