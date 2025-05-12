Эндокринолог рассказала россиянам, как правильно заботиться о щитовидной железе

Щитовидная железа — это небольшой орган в форме бабочки, который находится у основания шеи в человеческом организме и играет огромную роль в здоровье всего тела. В разговоре с РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что дисбаланс в работе щитовидки может повлиять в том числе на репродуктивную систему.

«Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые регулируют обмен веществ, работу сердца, нервной системы и даже репродуктивную функцию. Когда этот хрупкий механизм дает сбой, последствия ощущает весь организм», — рассказала Тананакина.

Пища для щитовидки

Чтобы поддерживать работу органа в нормальном состоянии, необходимо правильно питаться и добавлять в рацион важные для него продукты: морскую рыбу, водоросли и другие морепродукты, которые богаты йодом, селеном и тирозином. На их основе строятся большинство гормонов. Чеснок, лук и шпинат дополняют этот список, снабжая организм антиоксидантами и микроэлементами. Хурма и фейхоа — сладкие источники йода, особенно важные для жителей регионов с дефицитом этого элемента.

Опасные крайности

Нарушение функционирования щитовидной железы может проявляться разными способами. Отсутствие необходимых гормонов ведет к ухудшению активности, ослаблению умственных способностей, нарушениям в работе сердца и пищеварения. Повышенная активность железы, напротив, вызывает гиперактивность, эмоциональную лабильность и ускоренный обмен веществ. В особенности опасны такие состояния для женщин, так как оказывают прямое воздействие на репродуктивную систему.

Профилактика и бдительность

Помимо правильного питания, важно избегать фастфуда, избытка сахара и глютена, которые нарушают гормональный баланс. Жителям йододефицитных регионов стоит обратить особое внимание на профилактику. Регулярные осмотры у эндокринолога и простые анализы помогут выявить проблемы на ранней стадии, когда их легче всего корректировать.

«Щитовидная железа — пример того, как маленький орган может влиять на весь организм. Забота о ней сегодня — это инвестиция в здоровье и качество жизни завтра. Прислушивайтесь к сигналам своего тела и помните: профилактика всегда проще и эффективнее лечения», — добавила врач-эндокринолог.