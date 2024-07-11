Эндокринолог рассказала, как определить качественный шоколад

Качественный шоколад обычно содержит высокий процент какао-бобов, от 70% и выше, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Этот праздник впервые отметили во Франции в 1995 году.

«Качественный шоколад обычно содержит высокий процент какао-бобов, от 70% и выше, и минимальное количество добавленного сахара и других ингредиентов. При выборе шоколада важно обращать внимание на информацию о проценте какао-бобов — чем выше этот процент, тем менее сладким и более насыщенным будет вкус шоколада», — сказала Тананакина.

Она добавила, что также стоит обратить внимание на состав ингредиентов: качественный шоколад должен содержать какао-масло, какао-порошок и натуральный сахар без использования искусственных добавок.

«Оптимально стоит выбирать шоколад, изготовленный из какао-бобов высокого качества, прошедших тщательную обработку. При выборе шоколада также обращайте внимание на гладкость и текстуру. Он должен иметь гладкую текстуру без зерен или неровностей», — рассказала врач.

Тананакина отметила, что хороший шоколад имеет блестящую поверхность, что указывает на качество производства. Также должен присутствовать насыщенный аромат какао, а вкус — быть насыщенным, сбалансированным и не слишком сладким.