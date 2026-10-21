Эндокринолог Пушкинской больницы назвала признаки дефицита йода

Врач-эндокринолог Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Людмила Сульдина рассказала, что дефицит йода может годами маскироваться под усталость или стресс, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

По данным ВОЗ, дефицитом йода страдают более 2 млрд человек. В России до 80% населения живет в зоне йодного дефицита. Йододефицитные заболевания широко распространены, но часто остаются невыявленными.

Гормоны щитовидной железы регулируют работу практически всех систем организма, включая сердце и обмен веществ. Йод в организме не вырабатывается и поступает только с пищей, водой и воздухом. В большинстве регионов России, в том числе Подмосковье, почва бедна йодом, поэтому местные продукты содержат его недостаточно.

При беременности нехватка йода повышает риск выкидыша, врожденных аномалий и гибели ребенка. У детей она вызывает необратимые нарушения умственного и физического развития и считается главной предотвратимой причиной умственной отсталости в мире. У взрослых возможны зоб, гипотиреоз, ухудшение памяти и работоспособности.

Суточная потребность в йоде для детей до 5 лет составляет 90 мкг, в возрасте 5–12 лет — 120 мкг, для подростков и взрослых — 150 мкг, беременных и кормящих — 250 мкг.

Среди возможных признаков дефицита — постоянная усталость и сонливость, необъяснимый набор веса, зябкость, особенно в конечностях, сухость кожи, ломкость волос и ногтей, ощущение «кома в горле», увеличение объема шеи, рассеянность и ухудшение памяти.

«Сложность диагностики йододефицитных состояний в том, что на ранних этапах они часто маскируются под обычную усталость или стресс, это мешает вовремя обратиться к эндокринологу», — пояснила Людмила Сульдина.

Врач предостерегла от самолечения: хотя во многих случаях дополнительный прием йода необходим, при некоторых формах тиреотоксикоза он противопоказан. Избыток йода может резко ухудшить состояние. Препараты должен назначать только врач после обследования. В больнице рекомендовали не игнорировать тревожные симптомы.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.