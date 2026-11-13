Эндокринолог Одинцовской больницы развеяла мифы о питании при диабете

Эндокринолог Межрайонного эндокринологического центра Одинцовской областной больницы Маргарита Сарецян объяснила, как питание влияет на уровень глюкозы. Просветительскую работу проводят в рамках Недели борьбы с диабетом перед Всемирным днем борьбы с этим заболеванием 14 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Минздрав России проводит тематическую Неделю борьбы с диабетом в преддверии Всемирного дня борьбы с заболеванием, который ежегодно отмечают 14 ноября. Врачи Одинцовской областной больницы уделяют особое внимание просвещению пациентов.

В Московской области зарегистрировано более 244 тыс. человек с сахарным диабетом. Около 90% случаев приходится на диабет 2 типа, тесно связанный с образом жизни и питанием. Реальное число пациентов может быть выше: многие годами не знают о заболевании. Его опасные осложнения — инфаркты, инсульты, потеря зрения и почечная недостаточность. Коррекция рациона помогает контролировать сахар и предотвращать развитие болезни у людей из группы риска.

«Питание при диабете — это не строгая диета из гречки и куриной грудки, а осознанный контроль за качеством еды», — пояснила врач-эндокринолог Маргарита Сарецян.

По словам врача, рацион должен быть сбалансированным: полный отказ от углеводов так же опасен, как их избыток, поскольку мозгу и мышцам нужна энергия. Полностью исключать сладкое необязательно. Небольшая порция десерта допустима, если учтена в общем рационе и не вызывает резкого скачка сахара. Сладкое лучше есть после основного приема пищи с белком и клетчаткой — это замедляет подъем глюкозы. Важно контролировать порции и количество углеводов.

Пройти диспансеризацию можно в отделении медицинской профилактики по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 5а. Оно работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00. Запись доступна на портале «Здоровье» (https://uslugi.mosreg.ru/healthy-heart), на «Госуслугах» (https://www.gosuslugi.ru) или в инфомате поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.