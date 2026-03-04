Эндокринолог объяснила, почему вес не уходит даже при диете и занятиях спортом

Ситуация, когда человек правильно питается и регулярно тренируется, но вес не снижается, может быть связана с гормональными нарушениями и адаптацией организма к дефициту калорий, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

«Во-первых, необходимо исключить медицинские факторы. Замедлять метаболизм могут гормональные нарушения — гипотиреоз, инсулинорезистентность, синдром поликистозных яичников, гиперкортицизм. Даже субклинические формы этих состояний способны снижать скорость обмена веществ на 10–15%. Влияет и прием некоторых лекарственных препаратов — антидепрессантов, бета-блокаторов, глюкокортикоидов, гормональных контрацептивов, которые могут способствовать задержке жидкости и накоплению жировой ткани», – сказала Тананакина.

Она отметила, что жировая ткань сама по себе является эндокринным органом: при избытке адипоциты выделяют провоспалительные цитокины, что нарушает чувствительность к инсулину и лептину.

«Во-вторых, организм адаптируется к дефициту калорий. При длительном ограничении питания он снижает базальный метаболизм, повышает эффективность использования энергии и изменяет гормональный фон: увеличивается уровень грелина — «гормона голода», а лептин, отвечающий за сытость, снижается. В результате процесс похудения замедляется», – рассказала врач.

Тананакина уточнила, что если вес не меняется более 4–6 недель при объективном контроле рациона и активности, рекомендуется пройти обследование — проверить ТТГ, свободный Т4, инсулин, глюкозу, кортизол, витамин D, а женщинам также ЛГ, ФСГ, пролактин и тестостерон. Полезна биоимпедансометрия: иногда вес остается прежним, но происходит замена жировой ткани на мышечную.

«Наконец, нередко проблема кроется в скрытых ошибках учета. «Здоровые» продукты вроде орехов, авокадо или растительных масел обладают высокой калорийностью. Незаметные перекусы, напитки с сахаром и погрешности в трекерах питания, которые могут достигать 30%, также искажают реальную картину», – резюмировала врач.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, который призван привлечь общественное внимание к одной из самых актуальных проблем современности. Ожирение стало глобальной эпидемией, которая затрагивает миллионы людей по всему миру и представляет серьезную угрозу для здоровья.

