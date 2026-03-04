Эндокринолог назвала «полезные» продукты, от которых толстеют

Фруктовые йогурты, мюсли и даже смузи могут незаметно провоцировать набор веса, сообщила РИАМО врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталия Тананакина.

«Отдельная проблема — продукты, которые воспринимаются как «полезные», но способствуют набору веса. Фруктовые йогурты и творожки могут содержать до 15–20 граммов добавленного сахара на порцию. Мюсли и злаковые батончики часто включают сахар, патоку и масло», – рассказала Тананакина.

Она пояснила, что соки и смузи — это жидкие калории с высоким гликемическим индексом, которые не обеспечивают длительной сытости. Сухофрукты представляют собой концентрированный сахар, и их легко переесть. Даже обезжиренные продукты нередко содержат крахмал и сахар для компенсации вкуса.

«Рациональнее выбирать натуральные продукты с умеренной жирностью, греческий йогурт без добавок со свежими ягодами вместо сладких десертов, цельные фрукты вместо соков, контролировать порции орехов и сухофруктов», – посоветовала врач.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением, который призван привлечь общественное внимание к одной из самых актуальных проблем современности. Ожирение стало глобальной эпидемией, которая затрагивает миллионы людей по всему миру и представляет серьезную угрозу для здоровья.

