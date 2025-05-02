Эндокринолог назвал симптомы несахарного диабета

сегодня в 12:55

Врач-эндокринолог сети клиник «Семейная» Эшкин Мурадов рассказал, что несахарный диабет (НСД) представляет собой редкое и серьезное заболевание, которое связано с нарушением водно-солевого баланса в организме, сообщает «Вечерняя Москва» .

Он подчеркнул, что несахарный диабет отличается от сахарного низким уровнем антидиуретического гормона (АДГ) (вазопрессина), при этом уровень глюкозы в крови остается в рамках нормы.

«Это приводит к избыточному выделению мочи и потере жидкости, что может вызвать серьезные последствия для здоровья», — сказал Мурадов.

По словам врача, несахарный диабет имеет разные причины. Первичный вызван недостаточной выработкой АДГ гипофизом, генетикой, травмами головы или опухолью гипофиза. Вторичный развивается из-за других заболеваний: травм мозга, инфекций, опухолей, болезней почек или лекарств. В некоторых случаях причина неизвестна, это идиопатический несахарный диабет.

Основными симптомами несахарного диабета являются частое мочеиспускание; постоянная жажда; сухость во рту, утомляемость, головокружение, снижение давления (симптомы обезвоживания) и потеря веса. Диагностика несахарного диабета включает: сбор анамнеза; лабораторные анализы мочи и крови; тест на ограничение жидкости, а также МРТ (при необходимости).

Несахарный диабет — серьезное заболевание, которое требует внимательного подхода к диагностике и лечению, заключил Мурадов.