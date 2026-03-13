Эндокринолог Гришаева объяснила риски интервального голодания

Врач предупредила о вреде схем 16/8 для беременных и диабетиков

Эндокринолог Екатерина Гришаева рассказала, как интервальное голодание влияет на организм и кому оно противопоказано, сообщает «Крымская газета» .

До 10–15% взрослых россиян хотя бы раз пробовали интервальное голодание для контроля веса. По словам врача, при дефиците энергии организм сначала расходует гликоген, затем жир, а при длительном ограничении — и белок, в том числе из мышц. Быстрая потеря веса в первые дни связана в основном с потерей воды и мышечной массы.

«Клиническое голодание — рабочий инструмент, но вокруг него слишком много модной упаковки», — пояснила Гришаева.

Резкие колебания калорийности повышают уровень кортизола, замедляют обмен веществ и усиливают чувство голода. Это может привести к перееданию и формированию расстройств пищевого поведения.

Голодание противопоказано беременным, детям и подросткам, людям с сахарным диабетом 1-го типа, болезнями почек, сердца и печени. Дефицит энергии у беременных повышает риск преждевременных родов и низкой массы тела ребенка. У женщин возможно снижение уровня эстрогенов и аменорея.

Опасно сочетать ограничения в питании с приемом лекарств: меняется их концентрация в крови, что может вызвать падение давления и ухудшение самочувствия.

Если принято решение попробовать такой режим, врач советует начинать с формата 12/12 или 14/10, не снижать резко калорийность, потреблять не менее 1–1,2 г белка на килограмм веса и следить за самочувствием.

