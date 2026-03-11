Эндокринолог Баранов предупредил об опасности стероидов

Врач-эндокринолог Павел Баранов заявил, что покупка анаболических стероидов через интернет связана с высоким риском для здоровья.

Анаболические стероиды относятся к лекарственным препаратам и применяются по строгим показаниям. Их назначают, например, при гипогонадизме, когда у мужчины снижена выработка собственного тестостерона, пояснил Павел Баранов в эфире радио Sputnik. В таких случаях пациент получает сертифицированный препарат по рецепту врача.

«У нас анаболические стероиды в медицине применяются и назначаются пациентам в определенных клинических ситуациях… Но это будут аптечные препараты, купленные по рецепту, произведенные официально на заводе настоящим сертифицированным фармпроизводителем. То, что находят у дилеров, как правило, произведено кустарным методом и не имеет ни доказательств безопасности и эффективности, ни сертификатов качества», — предупредил Баранов.

Эндокринолог напомнил, что стероиды — это гормоны с системным действием. В спорте их используют в дозах, значительно превышающих физиологические, что усиливает побочные эффекты. Среди краткосрочных — акне, задержка жидкости и токсическое воздействие на печень. В долгосрочной перспективе возможны артериальная гипертензия, атеросклероз, кардиомиопатия, нарушения работы мозга и репродуктивной системы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.