«Эмбрион в эмбрионе»: в Китае родилась девочка с сестрой в голове

Daily Mail: в Китае девочка умерла после удаления эмбриона сестры из ее головы

В Китае родилась девочка с неразвившимся эмбрионом сестры в своей голове, такой случай фиксируется в медицине один на 500 тысяч беременностей, пишет kp.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Известно, что медики еще до рождения ребенка заметили в ее развитии отклонения от нормы. Она родилась с помощью кесарева сечения с увеличенной в объемах головой. Медики обследовали новорожденную и выяснили, что в ее мозге находится эмбрион сестры-близница.

Девочка за год жизни так и не научилась самостоятельно держать голову. Врачи приняли решение прооперировать малышку, но хирургическое вмешательство она не пережила.

После удаления сестры из ее головы в мозге зафиксировали непоправимые нарушения.

Аномалия «эмбрион в эмбрионе» оказалась для нее фатальной. Есть ли у родителей девочки другие дети, не уточняется.