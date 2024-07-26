Елена Малышева раскрыла, что может помочь в борьбе с болью

В современном мире мы все дольше хотим оставаться здоровыми и энергичными, работать, заниматься домашним хозяйством, детьми и внуками. Однако с возрастом, особенно после 50 лет, наше здоровье становится более уязвимым к различным заболеваниям, включая сердечно-сосудистые риски. Постоянный стресс, которому мы подвергаемся в повседневной жизни, может усугубить эти проблемы, делая заботу о своем здоровье еще более важной. Нервное напряжение часто приводит к головной боли, болям в спине и шее, а также другим неприятным последствиям. Боль, как сигнал нашего организма, указывает на необходимость срочного решения проблемы. Она говорит нам: «остановись, задумайся, почему у тебя что-то болит». Но если игнорировать эти сигналы, боль может стать хронической и вызвать серьезные проблемы со здоровьем, ослабляя эндокринную и иммунную системы.

Особенно важно для людей старше 50 лет своевременно реагировать на такие сигналы и принимать меры по борьбе с болью. Ведь это возраст, когда забота о сердечно-сосудистой системе становится критически важной. Правильный подход к управлению болью и стрессом поможет сохранить здоровье и улучшить качество жизни. Но как это делать правильно?

Для решения «больного» вопроса люди, как правило, прибегают к помощи обезболивающих препаратов. Чаще всего для снятия боли применяют анальгетики, которые предотвращают передачу болевых сигналов в мозг или по периферическим нервам. Одним из самых популярных типов анальгетиков являются нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Они обычно используются для облегчения боли в мышцах и суставах, при невралгии, а также при головной и зубной боли, лихорадке и других состояниях. Важно отметить, что, в отличие от стероидных препаратов, НПВС не снижают иммунитет и не нарушают обменные процессы.

Сегодня в России существует огромное количество обезболивающих препаратов. Например, известные нам ибупрофен — препарат «Некст Уно Экпресс», метамизол натрия — препарат «Анальгин», нимесулид — препарат «Нимесил», напроксен — препарат «Новема» — все они борются с болью.

Правда, о том, что некоторые из них могут принести не только пользу, но и вред, задумываются немногие. Исследования показывают, что многие препараты этой группы могут вызывать подъем давления и увеличивать риски развития инфаркта и инсульта. Поэтому нужно особенно тщательно выбирать обезболивающие препараты людям с сердечно-сосудистыми рисками, а также другими хроническими заболеваниями. Чтобы побочные эффекты не усугубили состояние.

«Напроксен имеет один из лучших сердечно-сосудистых профилей из всех лекарств группы НПВС», — отметила врач и телеведущая Елена Малышева.

Это особенно важно для пожилых пациентов, регулярно принимающих препарат, например, при артритах, артрозах или радикулите. Часто при подобных состояниях боль может принимать изнурительную форму, суставы постоянно ноют, лишая человека сна и покоя. Прерывистый сон или его нехватка могут «разгонять» боль еще сильнее, а пациент буквально попадает в замкнутый круг боли. Помочь его разорвать призван препарат с сочетанием напроксена, обладающего 12-часовым обезболивающим эффектом, и седативного компонента дифенгидрамина, способствующего решению проблем со сном. Это особенно ценно для людей, страдающих от плохого сна из-за болевых ощущений. Препарат можно использовать как при остром болевом синдроме, так и в качестве симптоматического средства комплексной терапии при хронических заболеваниях.

Важно отметить, что хорошим подспорьем в борьбе с болью также могут стать доступные немедикаментозные методы. Регулярные физические упражнения, ЛФК, специальные дыхательные техники играют важную роль в поддержании нашего здоровья.