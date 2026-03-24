Елена Эсауленко предупредила о начале сезона клещей

Профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Педиатрического университета Елена Эсауленко сообщила о первых случаях присасывания клещей в Петербурге и призвала не откладывать прививку от клещевого энцефалита, сообщает газета «Петербургский дневник» .

По словам специалиста, с потеплением активность клещей будет расти. В прошлом году в Боткинскую больницу поступило много пациентов после укусов — как детей, так и взрослых. Самой надежной защитой врач назвала вакцинацию, в том числе по ускоренной схеме.

«Это только начало. Погода постепенно становится комфортной для клещей, они начинаются просыпаться. Напомню, что в прошлом году поток укушенных клещами пациентов в Боткинскую больницу был очень большой: как детей, так и взрослых. Поэтому самой надежной защитой является профилактика. Существуют различные схемы вакцинации, в том числе ускоренная. В этом случае вторая прививка делается через две недели после первой, и уже через две недели после второй, последней, прививки можно смело выезжать за город, так как количество антител уже будет такое, что вакцина гарантированно защитит человека от заболевания клещевым энцефалитом. Если ребенка планируется отправить в загородный лагерь, то лучше сделать прививку хотя бы по ускоренной схеме, чем не сделать вообще», — уточняет Елена Эсауленко.

Для вакцинации нужны паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и при наличии паспорт прививок. Обратиться можно в поликлинику по месту жительства или в консультативно-диагностический центр Педиатрического университета. Противопоказания стандартные: должно пройти не менее двух недель после выздоровления, также врач оценивает аллергический статус.

«Если клещ все же присосался и заметили это поздно, то следует обратить внимание на состояние здоровья ребенка и на место, где клещ мог напасть.

Если это территории повышенной опасности, то есть район, где зафиксированы случаи клещевого энцефалита, то следует быть особенно осторожными. Если ребенок плохо себя чувствует, у него появились симптомы, как при острых респираторных вирусных инфекциях (подъем температуры, плохое самочувствие, плохое настроение, повышенная капризность), то необходимо сразу же обратиться к врачу», — уточняет врач.

Специалист подчеркнула, что клеща необходимо сдавать на исследование. При выявлении вируса энцефалита или боррелиоза назначается соответствующая профилактика и терапия.

